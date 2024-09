Spalletti | Similitudini col mio Napoli? Mi è sembrato che 7-8 giocatori fossero gli stessi che avevo io

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le visite anon sono mai noiose per l’ex allenatore delLuciano. Il ct della Nazionale infatti, non solo ha consegnato le chiavi della sua Panda “scudettata” al Santobono, ma si è recato anche presso il carcere minorile di Nisida per la cerimonia di consegna del premio Uefa Foundation For Children Award 2024 al progetto Zona Luce, iniziativa promossa dalla Figc che consente ai ragazzi dell’istituto penale di conseguire il patentino di istruttore di scuola calcio. In occasione della visitaha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai:alla Rai «Fondamentale è aver fatto questo progetto che aiuta a sperare in una ripartenza, come nel calcio, dove ci sono le ripartenze tecniche, nella vita ci sono le ripartenze dove bisogna riconoscere gli errori che si fanno, i calciatori anche loro sbagliano così come lo faccio io.