Silvia Lovicario vince Percoto Canta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arriva da Brescia, anche se le sue origini affondano in Sardegna, la vincitrice della 37a edizione di, festival diventato un vero e proprio punto di riferimento per tantinti provenienti da tutta Italia. La giovane, con il brano inedito “Ninna nanna di fine estate” e la cover “Respect” di Aretha Franklin, ha convinto la giuria di qualità nella finalissima che si è svolta sabato sera, 28 settembre, sul palco del teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una serata, che tra canzoni, ospiti e solidarietà ha trasformato il teatro cittadino in “una piccola Sanremo” conclusasi a notte fonda con la novità del “dopo festival” in sala stampa alla presenza deinti in gara, giornalisti, addetti ai lavori e una parte del pubblico.