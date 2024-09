Sì i Calendari dell’Avvento Beauty 2024 sono già in vendita

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi anni il conto alla rovescia per il Natale inizia sempre con più largo anticipo, soprattutto per le amanti della bellezza chegià a caccia deiAvvento. Non è più il profumo delle caldarroste e del vin brulé che permeano le strade delle città a segnare l’arrivo delle Feste. E non è nemmeno la comparsa delle luminarie, degli alberi decorati o dei biscotti al pan di zenzero. Nel momento in cui i primifanno la loro comparsa online si sa che il Natale è più vicino di quanto ci si possa immaginare. Qualcuno, soprattutto i ritardatari che arrivano alla Vigilia a comprare i regali, potrebbe pensare che sia un discorso prematuro.