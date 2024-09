Shaila Gatta accusata al GF il suo ex | Mi ha tradito con uomini di tutte le età

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alessandro Rizzo, ex di, è tornato alla carica contro la sua ex mediante un’intervista. Il protagonista ha preso di mira l’attuale concorrente del Grande Fratello rivelando alcuni sordidi dettagli inerenti il periodo in cui stavano insieme, ma non solo. Il protagonista ha fatto anche delle confessioni inaspettate sulla sua vita. Le pesanti insinuazioni di Alessandro Rizzo controNei primi giorni trascorsi all’interno della casa del Grande Fratelloha dichiarato di aver vissuto un amore tossico con il suo ex fidanzato. Quest’ultimo si è sentito chiamato in causa ed ha subito provveduto a mentire le dichiarazioni della donna, per cui è stato attaccato anche da sua madre.