Rai Kids all’edizione autunnale di Romics

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA – Due nuove serie in anteprima e gli omaggi a Grisù e a Lampadino e Caramella. Rai, la divisione Rai dedicata ai bambini e ragazzi, sarà presentedi, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre alla Fiera di Roma. Un grande evento lungo quattro giornate pronto ad accogliere un numeroso pubblico. Raipresenta in anteprima le nuove serie animate “Anatane e i ragazzi di Okura” e “Alex Player”. Venerdì 4 ottobre, alle ore 16, al Movie Village (Padiglione 5), ci sarà un evento speciale con la proiezione di due episodi in anteprima di “Anatane e i ragazzi di Okura”, in arrivo da venerdì 11 ottobre in esclusiva su RaiPlay e a seguire anche su Rai Gulp.