Pippo Baudo in sedia a rotelle al compleanno di Pier Francesco Pingitore | la prima foto del conduttore in pubblico dopo la lunga assenza

(Di lunedì 30 settembre 2024) In, con un sorriso sforzato, ma sincero.diversi mesi diè tornato a mostrarsi in, aldi, dov’è apparso, in, insieme a tanti altri personaggi dello spettacolo e della televisione. Negli scorsi mesi, sul suo stato di salute erano circolate diverse notizie preoccupanti che riportavano di alcuni suoi problemi cardiaci. Ma lui aveva sempre smentito: “Sto benissimo”, rassicurava l’88enne, spiegando di aver avuto solo qualche piccolo problema al ginocchio. A confermare le sue parole sono le immagini che gli invitati dihanno condiviso sui social, in cui mostrano ilsorridente, sereno e felice, in compagnia di molti personaggi della televisione italiana, tra cui Valeria Marini, Pamela Prati, Manuela Villa, Milena Minconi e Gabriella Labate.