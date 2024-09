Pianese ed Arezzo finiscono ko in casa nel settimo turno di serie C

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 30 settembre 2024) PIANCASTAGNAIO – Una brutta domenica per le toscane diC. Arrivano due sconfitte interne. Lagioca alla pari con il Sestri Levante ma alla fine deve cedere per un gol di Parravicini. Nel finale l’espulsione di Podda fa aumentare il forcing dei locali, nel recupero anche gli amiatini restano in dieci per l’espulsione di Da Pozzo. Perde la battaglia anche l’sotto i colpi di una Ternana sprint con le reti di Cianci e Cicerelli. Tavernelli riapre la gara a fine primo tempo ma nella ripresa il risultato non cambia. La gara diè stata caratterizzata dagli scontri prima del match fra tifosi aretini e ternani.– Sestri Levante 0-1(3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (65? Colombo); Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (54? Da Pozzo); Mastropietro, Falleni; Mignani (65? Sorrentino).