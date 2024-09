Paternò inchiesta Athena | accolto ricorso Procura domiciliari per il sindaco Antonino Naso e altri 4 indagati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Tribunale del riesame di Catania hailpresentato dallacontro la decisione del gip di rigettare la richiesta di emettere un’ordinanza cautelare agli arrestinei confronti di cinquenell’operazioneper scambio elettorale politico mafioso, reato che sarebbe stato commesso durante le elezioni comunali del 2022 a. Destinatari del provvedimento sono ildi(nella foto d’apertura) un ex consigliere comunale ed ex assessore, Pietro Cirino, e un assessore allora in carica e poi dimessosi, Salvatore Comis. Gliduesono presunti esponenti del clan Morabito-Benvegna legato alla ‘famiglia’ Laudani di Catania: Vincenzo Morabito e Natale Benvenga.