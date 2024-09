Netanyahu a iraniani | Presto liberi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 16.30 "Glisappiano che Israele è con loro". Lo ha detto il premier israeliano Benjaminin un videomessaggio rivolto al popolo dell'Iran. "Quando l'Iran sarà finalmente libero e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso". "La rete terroristica che il regime ha costruito in cinque continenti sarà smantellata e l'Iran prospererà come mai prima" con "investimenti globali". Non lasciate che "teocrati fanatici" "distruggano i vostri sogni".