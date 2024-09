Multa per Flavio Briatore | le decorazioni floreali di Crazy Pizza sono abusive Obbligo di rimozione manderemo nuovi controlli assicura l’assessore Scatà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le. Sarebbe questa la motivazione con cui è stata recapitata unaa “”, il noto locale di, che ha sede a Milano, Roma e, da poco, anche a Napoli. A dirlo è il Municipio di Roma, città in cui la decorazione floreale è ritenuta abusiva, che ne ha chiesto laal locale. Intervistato dal Corriere della sera, inoltre,al Commercio del I Municipio Jacopoha spiegato che quelle installazioniritenutenon potrebbero essere mantenute perché non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici. Pur avendo ricevuto una, però, il locale non li avrebbe rimossi: “didi nuovo i“, spiega. L’accaduto, dunque, si aggiunge alle già numerose critiche che gli utenti hanno più volte indirizzato nei confronti del locale di