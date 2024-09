Mourinho e una protesta mai vista | piazza il computer davanti alle telecamere per mostrare l’errore commesso dall’arbitro – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Thomas Edison aveva inventato la lampadina, Joséun nuovo modo dire contro una decisione dell’arbitro. Passano gli anni, ma l’natore portoghese non cambia mai. Questa volta, però, lo Special One non sorprende a parole ma a gesti: durante la partita di Super Lig – massimo campionato turco – tra l’Antalyaspor e il “suo” Fenerbahce (vinta 0-2 dalla squadranata dal portoghese), il direttore di gara annulla il gol di Edin Dzeko del possibile doppio vantaggio al minuto 78. Etutti. Bastano il suoe una telecamera. Aspetta così l’inquadratura in primo piano per poterin diretta televisiva il fermo immagine dell’azione incriminata. Per una notte,si traveste da VARista ma l’arbitro non la prende bene e lo ammonisce.