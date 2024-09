Massese Prestazione super dei bianconeri Blitz a Sesto Fiorentino grazie a Buffa e Anich

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) SESTESE 02 SESTESE: Giuntini, Matteo G., Cucionotta (65’ Renieri), Matteo L., Biondi, Cirillo (60’Manganiello), Dianda, Belli (90’ Piccini), Berti, Mazzeo (70’ Caprio), Casati (75’ Sarr). A disp. Soccodato, Pisaneschi, Pisaniello, Gaffarelli. All. Polloni.: Mariani, Mapelli (90’ Nicolini), Quilici, Brizzi, Andrei, Romiti, Favret (78’ Nannipieri), Bertipagani (75’ Bartolomei),(92’ Pasquini), Lorenzini (55’ Vignali). A disp. Cozzolino, Bossini, Lazzini, Banti. All. Pisciotta. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Marcatori: 50’, 61’. Note: spettatori 150. Ammoniti: Andrei, Romiti, Mapelli, Belli, Dianda.– Dopo il ritorno alla vittoria assaporato in Coppa Italia, ecco il colpaccio che serviva: lasbanca il campo della Sestese rimasto imbattuto da 28 giornate.