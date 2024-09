Manchester City Guardiola | Spero che De Bruyne torni dopo la pausa nazionali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il tecnico del, Pep, ha parlato in conferenza stampa in vista del secondo match di Champions League della sua squadra, che affronterà lo Slovan Bratislava a domicilio. L’allenatore catalano ha invitato i suoi giocatori a non prendere sotto gamba l’incontro: “Loro sono una squadra che gioca con coraggio. Ho visto la partita contro il Glasgow Celtic e non avevano paura di giocare, non hanno paura di legarsi al loro attaccante e vogliono provarci. La Champions League non importa, ho sempre un rispetto incredibile per tutte le squadre, soprattutto quando giochi in trasferta.che potremo tornare ad essere una squadra aggressiva e ottenere un buon risultato“.ha poi parlato di De: “che possa tornarelaper le. Gli altri comunque sono pronti: schiereremo la squadra migliore possibile per vincere“.