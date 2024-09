L’estrema destra trionfa in Austria | i partiti tradizionali mai così in basso Le conseguenze per l’Europa

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Elezioni in, la vittoria delpreoccupa– Un governo di estremain, guidato dal Partito della Libertàco (FPÖ), rappresenterebbe una sfida significativa per, sia in termini di politiche interne che di relazioni con l’Unione Europea. Le preoccupazioni riguardano in particolare le posizioni populiste e sovraniste dell’FPÖ, che potrebbero portare a cambiamenti politici radicali con impatti a livello europeo. Vediamo assieme cosa si sta già muovendo nello scenario politicoco. Politiche Estere e Ostacoli all’Unione Europea Un’alleanza populista in, specialmente con l’FPÖ alla guida, potrebbe creare tensioni nell’ambito della politica estera europea.