Le notti agitate di via Santa Trinita Esercenti e residenti | più controlli | Servono agenti in borghese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Spunta un video sull’episodio avvenuto tra la notte di venerdì e sabato in via: si vede un ragazzo con la testa insanguinata e soccorso da altri due sulle scale di un palazzo. Sembrano conoscerlo: gli tamponano la testa ferita. Chi abita in zona parla della corsa di tre ragazzi lungo la strada, probabilmente carichi d’alcol, e di una lite animata davanti al palazzo che si trova accanto al bar San Francesco, al civico 36. Nel video si vede uno dei tre sulle scale, ferito alla testa. Cosa sia successo, se sia stato colpito, spinto a terra o se sia caduto da solo, sta agli inquirenti – da cui al momento non emergono dettagli sull’episodio – verificarlo. "Una scena raccapricciante. Stavo chiudendo il locale quando ho sentito delle urla.