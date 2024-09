La svolta cambiando assetto | Antonio Conte il segreto e una clamorosa rivincita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gli allenatori ripetono che i moduli non sono la cosa più importante, che contano di più atteggiamento e interpretazione e hanno ragione, ma solo parzialmente. Perché il modulo, il sistema di gioco, è (ancora) la base di tutto: uno strumento con cui metti ordine, in campo e fuori. Ecco perché un cambio di sistema di gioco può anche portare a unaemotiva nella stagione. Su quest'ondaritrova la vetta della serie A che aveva lasciato da campione d'Italia con l'Inter e vi riporta il Napoli che a sua volta non era lassù dalla notte in cui festeggiava il titolo con Spalletti. Se si scorre la rosa costruita in estate si può notare un tentativo di ristrutturazione per la difesa a tre rimasto incompiuto (mancano un paio di centrali e un paio di esterni a tutti campo di livello).