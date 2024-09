La Ndrangheta si inserisce nelle curve di San Siro | arrestate 19 persone tra cui i capi ultrà di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si torna a parlare dei rapporti dellacon il tifo organizzato del mondo del pallone. Infatti dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica dio, che ha portato ad arresti e perquisizioni tra idi, tanto da arrivare a un azzeramento dei vertici delle organizzazioni per sospette infiltrazioni criminali. Gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO dio stanno eseguendo decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti diindagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati.