La navicella Space X si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale | riporterà finalmente sulla Terra Williams e Wilmore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) LaCrew-9 DragonX si èta in modo autonomo. Si prevede che latorneràil prossimo febbraio con gli astronauti della Nasa Sunie Butch, che avevano raggiunto laa giugno a bordo del Boeing Starliner in avaria e da allora sono rimasti nello spazio. Laè stata lanciata sabato a bordo del Falcon 9 dellaX dCape CanaveralStation, in Florida, e hatoIss alle 22.30 di domenica. La missione Crew-9 trasporta trasporta l’astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr GorbunovIss.