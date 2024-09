Kronos Triathlon ai ‘Campionati Italiani’ di Cervia e alla gara del circuito PTO di Ibiza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoWeekend ricco di impegni per l’AsdTeam. Agostino Viglione (281°) e Carlo Venditti (725°) hanno partecipato sabatoindividuale deidiSprint die domenica insieme all’altro triathletaGiuseppe Puca hanno preso parte chiudendo 222esimia squadre Coppa Crono.impegnata anche all’estero dove sull’isola diFausto Acernese ha preso partedelPTO (ProfessionalOrganization) chiudendo in 4h43 i 2km di nuoto, 80km di ciclismo e 18km di corsa previsti dprova T100. Durante la kermesse deiè stato anche premiato Luigi Tedesco con la Medaglia di Bronzo del Superank Nazionale cat.S4 anno 2023. Prossimo appuntamento per i ragazzi del presidente Titi il ‘Medio IronLake’ sul lago di Varano.