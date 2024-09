Israele e lo stop ad Al Jazeera tra questione politica e sicurezza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) La decisione didi chiudere la sede di Alnel Paese con un intervento delle truppe Idf compiuto la scorsa settimana è stata considerata un fatto grave e preoccupante per il futuro della libera espressione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tuttavia dichiarato che il suo governo ha votato il provvedimento all'unanimità per motivi dinazionale e ha annunciato il fatto con un post sul social network X. La chiusura, secondo la legge israeliana, potrà durare fino a 45 giorni con la possibilità di essere rinnovata, ma intanto la testata multimediale, di proprietà del Qatar, non è più in grado di diffondere da e sue Gaza notizie via etere e neppure attraverso i suoi portali web.