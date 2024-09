In stato confusionale spaventa i passanti ed ostacola il traffico | bloccata dalla Polizia Locale in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tra ieri sera e questa mattina il centro storico di Sezze èteatro di una singolare situazione che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’assistenza psicologica e sanitaria. Da diverse ore, infatti, la persona, evidentemente in unomentale alterato, girava per le vie del centro pronunciando frasi incomprensibili ad alta voce, sdraiandosi a terra,ndo ie creando evidenti difficoltà alveicolare. Nella mattinata di oggi, dopo alcune segnalazioni, la donna, di 28 anni ed originaria della Nigeria, è stata intercettatain vicolo Marte. Gli agenti l’hanno calmata in attesa dell’arrivo dei servizi sociali del comune. Quindi èproposto il ricovero in ospedale per accertamenti e la persona ha accettato senza opporsi.