Ilaria D’Amico il ricevimento di nozze in riva al mare | Grazie a voi ho conosciuto il vero amore Le foto

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gigi Buffon efesteggiano il matrimonio con un brunch inalDopo la loro splendida cerimonia civile e la celebrazione a Villa Oliva sulle pittoresche colline di Lucca, domenica Gigi Buffon ehanno portato i festeggiamenti sulla costa. La coppia ha organizzato uno speciale brunch post-matrimonio per 150 ospiti a La Romanina, uno storico locale sula Ronchi di Massa, che ha un profondo valore sentimentale per la coppia. Questo amato posto, di proprietà della famiglia Buffon è dove trascorrono regolarmente le loro vacanze estive con i loro figli, rendendolo il luogo perfetto per una toccante continuazione della loro celebrazione nuziale. Circondati dalla famiglia e dagli amici più cari, gli sposi hanno trascorso una giornata intima e gioiosa inal