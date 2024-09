Il centrodestra ottiene la sua prima storica vittoria Ma in consiglio può finire 6-6

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lac’è stata, ma potrebbe essere unad Pirro. Il, per lavolta, ha conquistato la maggioranza dei voti nella Provincia di Pesaro-Urbino, ma tutto lascia pensare che questa maggioranza numerica non si trasformerà nella maggioranza inprovinciale. Lo sapremo con certezza oggi. Ma partiamo dai numeri. Si è concluso ieri intorno alle 23 lo spoglio delle schede per l’elezione dei 12 consiglieri: alla lista di centrosinistra "La Casa dei Comuni. Provinciali 2024" sono andati 42.050 voti ponderati; alla lista di"La Nuova Provincia.Pu" ne sono andati 48.946. Quindi oltre 6mila voti di differenza. Breve spiegazione: le elezioni provinciali sono di secondo livello, cioè ai seggi vanno sindaci e consiglieri dei vari Comuni, il cui voto "pesa" diversamente in base alla grandezza dei Comuni stessi.