I Portuali alzano il muro E il Matelica non sfonda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024)DORICA 0DORICA: S. Tavoni, Candolfi, Lucesoli (20’ st Paloka), F. Tavoni, Savini, Rinaldi (19’ st Galeotti), Girolimini (43’ st Giampaoletti), Sassaroli, Marzioni (37’ st Vitucci), Mascambruni (14’ st De Marco), Testoni. All. Di Michele (Ceccarelli squalificato): Ginestra, Rosolani (32’ st Wahi), Merli (30’ pt Giovannini), Aquila, Lucarini, Mistura, Gabrielli, Frulla (32’ st Gashi), Antonioni (32’ st Strupsceki), Veneroso, Stroppa (21’ st Amico). All. Santoni Arbitro: Eletto di Macerata Note: amm. Rosolani, Sassaroli, Mistura, Frulla, Vitucci; rec. 1’+5’; spett. 150 circa Ilci prova con tutte le sue armi, nonostante le assenze pesanti, iDoricaile sfiorano il colpaccio nel finale. Ceccarelli, squalificato, opta per un 3-5-2 e fa debuttare dal primo Filippo Tavoni.