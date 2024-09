Grey’s Anatomy 21×02 | trailer e anticipazioni dal secondo episodio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024)dalIl network americano della ABC ha diffuso ile ledi, ildella ventunesima stagione di. Nelvediamo anche in azione Chandra Wilson e Ellen Pompeo. Inche si intitolerà “Take Me to Church” Meredith e Catherine continuano a non essere d’accordo e Meredith si confida con la Bailey per avere un sostegno. Richard, Winston e Lucas trascorrono la giornata fuori dall’ospedale e Blue affronta una relazione del passato. Levi incontra il nuovo cappellano dell’ospedale. Iscriviti a Disney+ per guardare le più belle storie die molto altro. Dove vuoi, quando vuoi. Il Grey Sloan vedrà alcune partenze e arrivi quando la stagione 21 diinizierà a fine mese.