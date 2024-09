Gli ultras dell’Inter in pressing su Simone Inzaghi per avere più biglietti | la telefonata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Anche il nome dell’attuale allenatorecompare nelle carte dell’inchiesta che ha portato in carcere numerosidi Inter e Milan. Il tecnico campione d’Italia, secondo gli investigatori, avrebbe avuto rapporti diretti con alcuni dei supporter indagati. Il tema delle conversazioni? Le presunte richieste dida parte deglialla società. Le pressioni Marco Ferdico, il capo ultrà interista finito oggi in carcere, già frontman della Curva Nord e legatissimo ad Antonio Bellocco, rampollo di famiglia ndranghetista ucciso dall’altro ultrà Andrea Beretta, "ha esplicitamente chiesto a", l'allenatore dell'Inter, "di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta", presidente nerazzurro, "al fine di ottenere ulteriori 200" per la finale di Champions di Istanbul dello scorso anno.