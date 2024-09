Femminicidio Viadana oggi interrogatorio di garanzia del 17enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Potrebbe esserela giornata decisiva per chiarire i punti ancora oscuri del delitto di Maria Campai, la 42enne trovata cadavere venerdì scorso a, a sette giorni dalla sua scomparsa. Lo studenteaccusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere, verrà sentito, dal carcere Beccaria di Milano, per l'dida parte della Procura dei minori di Brescia, intorno alle 10 di mattina. Di fatto ha già confessato, quando ha indicato ai Carabinieri il luogo in cui aveva trasportato il cadavere, nascosto sotto foglie secche e arbusti. Prima, nel garage di famiglia, aveva avuto un incontro intimo con la donna, contattata su una chat di incontri a pagamento. Il box, sempre, sarà oggetto di un nuovo sopralluogo alla ricerca di altre tracce del delitto.