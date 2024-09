Eletto il nuovo consiglio provinciale di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 30 settembre 2024) La commissionerale della Provincia diha ufficializzato i risultati delle recenti elezioni per il rinnovo del. La competizionerale ha visto la partecipazione di diverse liste, ciascuna delle quali ha ricevuto un sostegno significativo dagliri. La lista “Patto Civico – Intra Tevere et Arno” ha ottenuto un totale di 10.351 voti ponderati, equivalenti al 12,32% dei consensi, eleggendo un consigliere: Mancianti Marta. La lista “Centrosinistra per” ha avuto un buon risultato, con 33.209 voti ponderati, corrispondenti al 39,51%, e hacinque consiglieri: Brandi Paolo, Spadaccio Elena, Canaccini Anna, Polcri Filippo e Vaccari Valentina. Infine, la lista “Comuni per la Provincia” ha conseguito il risultato migliore, con 40.