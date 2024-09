Draghi l’Europa e la competitività | le sue parole

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 30 settembre 2024) “I singoli Paesi europei sono semplicemente troppo piccoli per affrontare le sfide. In molti settoriserve dimensione e si ottiene solo se ci integriamo. Allora avremo i soldi, ma la prima cosa per le imprese medio piccole è essere in grado di crescere. E non abbiamo la dimensione” necessaria a che le Pmi possano crescere e raggiungere dimensioni più grandi nell’Ue a causa delle “barriere nazionali”. Con questesi è espresso l’ex premier Mario. “Le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio vanno rivisitate insieme, in un quadro multilaterale. Se andiamo al tavolo negoziale e vogliamo essere presi sul serio, è meglio non solo stare al tavolo, ma essere forti mentre ci stiamo. Non possiamo permetterci di venire indeboliti: la prima linea di difesa è crescere da soli. Non sussidi, ma ristrutturare e innovare”. Aggiornamento ore 10.