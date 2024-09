Diesel stangata in arrivo | cosa cambia con le nuove accise L’impatto sui costi per gli automobilisti

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Brutte notizie per gli: è inuna “” sul, che verrà tassato come la benzina. In un nuovo riordino fiscale, è prevista la revisione dellesui carburanti, con ilche potrebbe vedere l’equiparazione della sua tassazione a quella della benzina, portando a un aumento significativo deialla pompa. Questa proposta, parte di un piano più ampio denominato “Tax expenditures“, potrebbe generare oltre 2 miliardi di euro per lo Stato. Ora, entriamo nei dettagli. La differenza attuale tra leè significativa: attualmente, quelle sulsono fissate a 61,7 centesimi al litro, mentre quelle sulla benzina sono a 72,8 centesimi al litro.