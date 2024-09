Curling tutto pronto per il Tour Challenge primo Slam della stagione L’Italia difende il titolo tra gli uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ladelentra già nel vivo. D’altronde, in Canada, questa disciplina non è certo di secondo piano. Esiste un seguitissimo circuito, per dinamiche analogo a quello ATP o WTA nel tennis, capace di generare introiti e di garantire confronti fra le migliori squadre del mondo da settembre ad aprile. Non è stata citata la racchetta per caso, poiché martedì 1 ottobre comincerà ildei 5del. Si tratta del, che quest’anno si disputerà a Charlottetown, sull’Isola del Principe Edoardo, alle estremità orientali del PaeseFoglia d’Acero. Nel 2023 l’appuntamento si tenne a Niagara Falls e fu vinto dalla squadra italiana, composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Gli azzurri, lo scorso anno capaci di imporsi in ben 3 Majors, partiranno quindi nel ruolo di detentori del