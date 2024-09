Ceccon e e gli screzi social dopo le dichiarazioni su Federica Pellegrini | le risposte di Giunta e Carraro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Hanno fatto e stanno facendo discutere le parole di Thomas, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il campione olimpico dei 100 dorso ha risposta a domanda diretta sul rapporto umano che aveva ed ha con, visto e considerato che a Verona sia la fuoriclasse di Spinea che la stella del nuoto azzurro hanno costruito i loro successi. La risposta diè stata molto diretta: “Per me lei non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no“. Una considerazione che ha portato anche alla domanda sulle questioni di “nonnismo” che Thomas aveva rese note in passato: “Forse è stata anche colpa mia: ero molto giovane, facevo casino.