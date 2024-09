Cattolicesimo sociale ora serve una presenza politica La riflessione di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ci sono delle categorie politiche, o meglio delle culture politiche, che misteriosamente sono scomparse dall’orizzonte pubblico del nostro Paese. Una scomparsa a cui, però, fa da contraltare unadelle suddette culture nel corpo e nel tessuto vivo della società. È il caso, nello specifico, del pensiero, della cultura e della tradizione delitaliano. Ad esempio, ogniqualvolta si cita Torino, il Piemonte e molti altri territori del nostro Paese, la vulgata recita che in quelle zone ilvanta una ricca e variegata tradizione secolare fatta di presenze significative, azioni straordinarie e valori vissuti e radicati in molte generazioni. Unche, purtroppo, in quest’ultima stagione – almeno sul versante politico per non dire quello più squisitamente partitico – è stato colpevolmente e irresponsabilmente assente.