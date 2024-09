Caccia all' ebreo il Pd tace Ghetto di Roma in allerta per il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. In Italia il vento dell'antisemitismo, che spira con deplorevole forza da un anno, si è trasformato in un'autentica emergenza. A voler essere precisi, a differenza della massima resa immortale dal genio deinzi gialli, Agatha Christie, di indizi in questi dodici mesi ve ne sono stati un numero ben più alto. Raccontati, puntualmente, dal nostro giornale, minimizzato dai tromboni di sinistra. Perché, è bene specificarlo, questa nuovaall'è nata, è cresciuta e si è sviluppata completamente sulla rive gauche della politica italiana. All'indomani dell'osceno cartello esposto contro Liliana Segre e Guido Crosetto, la tensione ha toccato vette inimmaginabili solo nel 2023.