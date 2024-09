Brat vs demure sono la tendenza del momento | e tu da che parte stai?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da buone vittime di uno schema circolare, fondato sull’incessante susseguirsi di estetiche ben costruite ma destinate a perire alla velocità della luce, molti di noi giacciono tuttora in uno stato confusionale nel disperato tentativo di capire cosa significhie cosa, invece,. Tali paroleattualmente ovunque, va da sé come risulti letteralmente impossibile che queste non riecheggino nella mente di ognuno trascinandosi dietro tutta una serie di interrogativi. Di che potrebbe mai trattarsi, se non dell’ennesimo tentativo delle generazioni più giovani di etichettare e categorizzare la propria identità? Complici la velocità e la risonanza caratterizzanti l’era social, la naturale necessità di sentirsidi un gruppo – possibilmente dotato di uno stile e di requisiti particolari – è percepita non più fondamentale ma persino amplificata.