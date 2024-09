Ballando con le Stelle | Giovanni Pernice scagionato da BBC per le accuse di violenza fisica ma non per il bullismo verbale

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024) In Italia si sta facendo conoscere come insegnante di Bianca Guaccero nella diciannovesima edizione dicon le. Tuttavia, il ballerinoha un passato piuttosto ‘rumoroso’ dovuto alla sua precedente partecipazione a Strictly Come Dancing, versione inglese del talent show di Rai 1 in onda sulla BBC. Lo scorso anno,è stato accusato di “e comportamento inappropriato” dalla sua partner: l’attrice Amanda Abbington, nel cast della serie Sherlock.Insegnante di Strictly Come Dancing dal 2015,è stato affiancato, nel 2023 alla Abbington. Dopo essersi ritirata dal talent per ‘problemi medici’, la donna ha dichiarato a The Sun che il suo insegnante ha avuto un atteggiamento “non necessario, abusante, crudele e cattivo” nei suoi riguardi.