Allerta per la missione Onu i soldati italiani restano nella base | Impossibili i pattugliamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Anche se nessuno lo ammetterà mai nemmeno in un confessionale davanti a un prete, da giorni il comando dei militari dell’Unifil sapeva che da un momento all’altro le forze armate israeliane sarebbero entrate in Libano. E del resto i Caschi blu dell’Onu avevano intuito, se non ne erano stati messi al corrente, che nuclei di forze speciali erano già penetrate all’interno dei confini per preparare il terreno al blitz dell’Idf. Gli stessi americani hanno ammesso di essere stati avvisati della svolta anti Hezbollah. epa11606106 Syrian refugees ride a tractor near United Nations Interim Force (UNIFIL) vehicles as they leave Wazzani village, southern Lebanon, 15 September 2024.