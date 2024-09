Nuovo stadio di calcio Il progetto entra nel piano triennale dei lavori pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Proprio così come i tifosi lo sognano da una vita. Con gli spalti appiccicati al campo, interamente coperto, da oltre 10mila posti. O, per dirlo con le parole usate dall’amministrazione comunale "di nuova generazione, attrezzato, sicuro e funzionale, ad alte prestazioni energetiche". Ormai da più di un anno a Rimini si parla del’Romeo Neri’. Un’figlio’ di due proprietà: partito nel mese di maggio del 2023 nell’era Alfredo Rota, grazie alla caparbietà del dg Franco Peroni e proseguito nell’attuale era della presidentessa Stefania Di Salvo. Con un denominatore comune, Antonio Ciuffarella, ’padre’ di Aurora Immobiliare, che quello ha presentato un anno e mezzo fa a Palazzo Garampi con la vecchia dirigenza per poi abbracciarlo anche con la nuova. Tanto che oggi si sta per arrivare, dopo diversi step, alla conclusione della prima tappa di un lungo cammino.