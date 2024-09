Lykogiannis Questo punto vale una vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Che peccato. Mauna". Parola di Charalampos. Sorride e si gode une la sofferenza, il terzino rossoblù. Perché nella sofferenza ha rivisto e ritrovato lo spirito che ha fatto grande il Bologna nell’ultima stagione: "Ci abbiamo messo cuore, carattere, mentalità giusta. Abbiamo giocato uno per l’altro, ce l’abbiamo messa tutta. Peccato perché il pareggio è arrivato alla fine e volevamo regalarci e regalare la primacasalinga, ma la bella notizia è che abbiamo dimostrato l’unione che serve per andare lontano". Sarebbe stata unaepica, con un Bologna capace di sporcare la partita e sporcarsi le mani, di fare fatica. E forse aveva bisogno di quel segnale. Perché a Monza ha vinto con il gioco e la qualità. "E con il mio cross per Urbanski", specificaridendo.