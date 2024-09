LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | tra poco la Superpole Race Fari puntati su Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:48 Nicolòha comunque aperto la giornata odierna in modo positivo, strappando la terza posizione nel warm-up. Ecco la classifica completa #WorldSBK Warm Up Results 1?? Alex Lowes 2?? @19Bautista 3?? @nWorldSBK pic.twitter.com/vCqvJl95n1 — WorldSBK (@WorldSBK) September 29,10:45 Un out costato caro al ducatista, il quale è rimasto attardato nella lotta con Toprak Razgatlioglu, piazzatosi al terzo posto.