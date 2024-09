LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | sei al comando gruppo a 3? con Slovenia e Belgio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 Lunga fila indiana per il plotone, a dettare il passo la. 12.00 Corridori che stanno per entrare nel circuito, vediamo se cambierà le carte in tavola. 11.57 Andatura moderata per il plotone. 11.55 Attenzione, brutta caduta in: finito a terra uno dei possibili capitani della Spagna, Pello Bilbao. 11.53 220 chilometri all’arrivo. 11.50 Davanti sono rimasti in sei: il norvegese Tobias Foss, il portoghese Rui Oira, lo svizzero Silvain Dillier, il tedesco Simon Geschke, il polacco Piotr P?kala ed il lussemburghese Luc Wirtgen. 11.48 2’45” il ritardo delprincipale. 11.46 A gestire la situazione ovviamente la. Con loro anche il. 11.45 Ininvece calma piatta, ritardo di 2’30”. 11.43 Perde contatto anche Roberto Carlos González. 11.41 230 chilometri all’arrivo. 11.