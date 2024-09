La pagella di Napoli – Monza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo il pareggio di Torino e dopo la goleada di giovedì in coppa Italia conro il Palermo, ilbatte ilottiene il quinto risultato utile consecutivo, e conquista la vetta della classifica in solutidune, concentrazione e unione, stasera unica nota stonata è l’arbitraggio di Manganiello insieme a tutta la sala var, arbitro davvero inadeguato per la serie A.2 – 0 Ho visto questo: Caprile 6: Impegnato in una sola occasione su colpo di testa di Djuric, parata piu scenografica che difficile. Di Lorenzo 6,5: Difende bene, qualche errore di disimpegno ma buona prestazione de capitano Rrahmani 7: Ormai è ritornato il calciatore di due anni fa, partita diligente senza nessuna sbavatura. Buongiorno 7: Ancora una partita di grandissimo spessore, sempre in anticipo su tutti quelli che passano dalle sue parti, tecnica e tranquillità olimpica.