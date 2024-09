Kanye West e le sconvolgenti accuse a Jay Z | Lui e Beyoncé manipolano tutti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) In questi giorni diversi siti hanno pubblicato varie liste di celebrità che in qualche modo sono state legate a Diddy e ai suoi party e in tutte c’è sempre un nome ed è quello di Jay Z. Molti sono convinti che presto anche Jay Z finirà nei guai e c’è chi vocifera che in segreto abbia già contattato dei legali per divorziare dalla moglie e cercare così di tutelarla. Adesso sui social in tanti stanno santificando, lodandolo perché pare abbia sempre cercato di smascherare il marcio dell’industria discografica. Il motivo per cui mezza Hollywood – e tutto il mondo – starebbe storcendo il naso nei confronti di Jay-Z esarebbe da ricercarsi nel fatto che i due avrebbero saputo esattamente cosa avveniva nelle feste organizzate dal rapper, ma non solo, e che avrebbero mantenuto il controllo anche su vari eventi e premiazioni musicali.