Iran in crisi dopo la morte di Nasrallah Crepe nel governo si sfalda il regime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) L'uccisione del leader di Hezbollah Hassanha spiazzato l'e sta creando divisioni all'interno della compagine di potere di Teheran. A rivelarlo è il New York Times, secondo cui «si sono aperte delleall'interno deliano su come rispondere all'omicidio, con i conservatori che sostengono una risposta energica e i moderati, guidati dal nuovo presidenteiano, Masoud Pezeshkian, che chiedono moderazione». «Nel turbolento panorama del Medio Oriente, l'anziano leader supremo dell', l'ayatollah Ali Khamenei, ha sempre potuto contare sulla stretta alleanza e sulla profonda amicizia di», ma aggiunge «quando Israele lo ha ucciso ha improvvisamente spazzato via una forza singolare nella gerarchia degli stretti collaboratori di Khamenei» lasciando «l'e il suo leader supremo in una posizione vulnerabile».