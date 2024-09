Il sesso della terza età

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Quando nel 1978 fu pubblicato Delirio, atto poetico per beffare il comune senso del pudore e secondo libro di Barbara Alberti, l’editore era Mondadori, prudente e non certo amante degli scandali. La scrittrice ricorda: «Ogni tanto mi telefonava uno di questi signori sobri, educati, intelligenti e mi sussurrava con poca speranza: “Non si potrebbe togliere qualche uccello?”. E io rispondevo, ma in che pagina, in che punto, ce ne saranno trecento. Uno più, uno meno. E allora si rassegnavano». Il poema sconveniente, come lo definì la critica, fece assai scalpore. Per la prima volta si raccontava con asciutta pietàsessualità dei vecchi, di quello che tutti ritenevano un penoso erotismo, un folle e lascivo balletto primafine. Ma quale fine? Oggi la fine è sempre più lontana.e samba, altro che balere e balli di gruppo nelle stanzone delle Rsa.