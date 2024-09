Il regista Capitan De Cecco l’erede di Bruno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Giulia Gabana lo ha sempre stimato e voluto e adesso eccolo qua. Luciano Desi è preso la regia di Modena, l’eredità non certo leggera del dopo, e dal brasiliano ha ereditato anche la fascia dio, subito consegnatagli da Alberto Giuliani alla luce di pochi allenamenti nei quali la leadership dell’argentino da un punto di vista tecnico e caratteriale non è mai parsa in discussione. Il ballottaggio è stato con Rinaldi, e sicuramente hanno giocato un ruolo sia l’esperienza di Deche la certezza che il palleggiatore sarà sempre in campo, al contrario dello schiacciatore. Classe 1988, definitivamente in Italia dal 2011 quando proprio la Gabana lo ebbe al timone della sua ultima Gabeca, la carriera di Deè puntellata di successi anche con la Nazionale argentina, impresa certo non semplice in un territorio dove è il Brasile a farla da padrone.