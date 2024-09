Il delirio di Bonelli dopo l' uccisione di Nasrallah | cosa gli scappa di bocca su Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Compagni in difficoltà. Altro che il minuto di silenzio perla morte del terrorista, inscenato durante le manifestazioni pro-Palestina di Milano e Roma: ieri buona parte della sinistra, soprattutto i Dem – nel pallone per paura di urtare la sensibilità dei propri elettori – si è tenuta alla larga per tutto il giorno da qualsiasi commento sull'del numero uno di Hezbollah. Angelo, invece, al solito ha dettato comunicati stampa a raffica, ed è stato il primo. L'obiettivo, ovviamente, non sono gli islamisti, ma è il governo italiano: «È la nota degli ignavi quella emessa da Palazzo Chigi sulla guerra in Libano. Israele per colpire i capi Hezbollah ha raso al suolo un intero quartiere uccidendo civili e bambini».