Il Comune di Milano in aula contro il clan Piromalli | Hanno leso l’immagine della città

(Di domenica 29 settembre 2024)– Dal danno morale alla lesione del, fino agli extra costi sostenuti per sopralluoghi, verifiche tecniche elli. E poi la conferma, se mai se ce ne fosse bisogno, dell’impegno nella lottala criminalità organizzata, “a tutelalegalità e per garantire l’ordinato sviluppo economico-sociale e la convivenza pacificacollettività locale”. Ecco i motivi chespinto ila costituirsi parte civile nel processo con giudizio immediato nato dall’inchiestaDda che ha acceso i fari sulle infiltrazioni di uomini vicini alanche nel mercato comunale di piazzale Lagosta. Gli imputati sono 13, con accuse che vanno dall’associazione di stampo mafioso alle estorsioni, dall’intestazione fittizia di beni al traffico illecito di rifiuti: l’udienza è fissata per il 16 ottobre.