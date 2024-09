Il bicchiere mezzo pieno di Bagnaia | Podio positivo ma bisogna capire cosa sta succedendo con le partenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Una domenica non semplice per Francesco. Il due-volte campione del mondo, infatti, ha vissuto una gara in rimonta, dopo una partenza complicata e una moto che ha dato risposte importanti solo in selezionati momenti del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Mandalika il successo è andato a Jorge Martin con 1.4 su Pedro Acosta, mentre al terzo posto troviamo Peccoa 5.5. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 6.5, quinta per Marco Bezzecchi a 6.7, sesto Maverick Vinales a 11.3, settimo Fabio Quartararo a 13.2, ottavo Brad Binder a 14.8, quindi nono Johann Zarco a 15.1 con Raul Fernandez che chiude la top10 a 21.0.