Giappone | 38 mld euro per la sicurezza delle centrali nucleari

(Di domenica 29 settembre 2024) I costi per riavviare i reattoririmasti inattivi indopo il disastro nucleare di Fukushima del 2011, assieme ad altre misure necessarie diantiterrorismo, ammontano a più di 6.000 miliardi di yen, pari a 38 miliardi di. Lo rivela uno studio condotto dal giornale Asahi Shimbun, spiegando che gli esborsi fin qui sostenuti dalle 11 utilities a livello nazionale, compromettono in modo significativo il rapporto costi e benefici dell'energia nucleare. Alcuneprese in esame si trovano ad affrontare situazioni che riguardano siti specifici, un fattore che ha fatto lievitare il costo complessivo.